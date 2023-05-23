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New Mexico High School Basketball: New Coaches, What's Still Open

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

List of new head coaches and jobs still open in New Mexico high school basketball. #nmpreps

Hired

Cleveland: (Out) Sean Jimenez | (IN) Zack Cole

Pojoaque Valley: (Out) Jason Mossman | (IN) Ryan Cordova

Sandia Prep: (Out) Mario Rivera | (IN) Damian Segura

West Las Vegas: (Out) David Bustos | (IN): Ryan Aragon

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