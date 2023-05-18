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New Mexico High School Basketball Players to Watch: 2024 Class

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps list of top New Mexico high school basketball players to watch during the 2023/2024 season. #nmpreps

2024 Class

Star guard Cody Vassar-Steen (Farmington HS/2024) averaged 20.7 points per game during the 2022/223 season.

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