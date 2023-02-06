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{{ timeAgo('2023-02-06 07:51:54 -0600') }} basketball Edit

New Mexico High School Basketball Rankings: 4A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school basketball week 12 team rankings. #nmpreps

4A Boys Basketball 

Highland Hornets (15-6, 4-0): 1-0 last week.

Albuquerque Academy Chargers (18-3, 5-0): 2-0 last week.

St. Pius X Sartans (14-7, 4-1): 1-1 last week.

Artesia Bulldogs (14-9, 3-0): 2-0 last week.

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