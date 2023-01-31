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{{ timeAgo('2023-01-31 06:15:04 -0600') }} basketball Edit

New Mexico high school basketball rankings: Class 5A

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps weekly 5A New Mexico high school boys basketball team rankings. The following rankings are for the week of January 30th - February 3rd. #nmpreps

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