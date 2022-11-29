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{{ timeAgo('2022-11-29 07:19:40 -0600') }} basketball Edit

New Mexico High School Basketball Rankings: Girls Basketball

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

New Mexico high school basketball week two girls basketball team rankings. #nmpreps

Week Two: November 28th-December 3rd

1. Volcano Vista Hawks (1-0 overall)

2. Hobbs Eagles (1-0 overall)

3. La Cueva Bears (0-0 overall)

4. Farmington Scorpions (1-0 overall)

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