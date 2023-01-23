News More News
{{ timeAgo('2023-01-23 07:52:31 -0600') }} basketball Edit

New Mexico High School Basketball Rankings: Week 10

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly New Mexico high school basketball rankings for the 2022/2023 season. #nmpreps

5A Basketball

4A Basketball

3A Basketball

2A Basketball

1A Basketball

Related

5A Bracketology

4A Bracketology

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}