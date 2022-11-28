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New Mexico High School Basketball Rankings: Week 2

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps weekly team rankings in New Mexico high school basketball for the the 2022/2023 season.

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