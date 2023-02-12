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{{ timeAgo('2023-02-12 07:56:12 -0600') }} basketball Edit

New Mexico High School Basketball State Tournament: Bracket Watch

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps look at the automatic, at-large, and bubble teams one week away from the New Mexico high school state basketball tournament. #nmpreps

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