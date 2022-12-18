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New Mexico High School Basketball Top Players from Week 4

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps list of the top players from week 4 of the New Mexico high school basketball season. #nmpreps

40 Top Performances from the Week

Jesus Lincon - Highland - 33 points vs Valley (game-winner).

Jett Wyckoff Hope Christian 27 points vs Bosque Prep

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Shane Douma-Sanchez (Del Norte) becomes the all-time leading scorer in Del Norte history.

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