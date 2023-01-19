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New Mexico High School Basketball: Top Players from Week 9

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps continued top player performances from week 9 of the 2022/2023 New Mexico high school basketball season. #nmpreps

Wednesday Update

West Mesa's Elijah Brody drops 23 points in their upset win over La Cueva.

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