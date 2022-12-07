News More News
{{ timeAgo('2022-12-07 06:29:49 -0600') }} basketball Edit

New Mexico High School Basketball: Wednesday Preview

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps daily guide to New Mexico high school basketball. #nmpreps

Daily Dimes: Wednesday, December 7th

Dulce (2-2) at Coronado (0-2)

La Cueva (2-0) at Volcano Vista (4-0)

Monte Del Sol (2-0) at Santa Fe Waldorf (0-2)

Navajo Pine (0-4) at Wingate (1-3)

Rio Rancho (2-3) at Albuquerque (0-3)

Sandia (2-1) at Highland (4-0)

Springer (1-2) at Des Moinse (4-0)

Previews

Predictions

Players to Watch

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}