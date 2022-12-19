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New Mexico High School Basketball Week 5 Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps week five team rankings in New Mexico high school basketball.

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