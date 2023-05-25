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New Mexico High School Football 2023 Preseason Rankings: Chaparral Lobos

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps countdown of all 92 teams playing 11-man football for the 2023 season. The following our preseason rankings for New Mexico high school football. #nmpreps

CHAPARRAL LOBOS

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