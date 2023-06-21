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New Mexico High School Football 2023 Preseason Rankings: Highland Hornets

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps annual countdown of all 92 teams player 11-man football for the 2023 season. The New Mexico high school football season kicks-off on July 31st. #nmpreps

HIGHLAND HORNETS FOOTBALL

PREVIEW

PRESEASON RANK

PLAYERS TO WATCH

Head Coach: Philip Lovato

2022 Record: 5-4 overall, 0-3 district (No Playoffs)

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