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New Mexico High School Football 2023 Preseason Rankings: Hope Christian

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 92 team countdown of every team in New Mexico high school football playing 11-man this season.

HOPE CHRISTIAN HUSKIES

Head Coach: Fernando Salinas

2022 Record: 4-6-1 overall

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