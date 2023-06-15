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New Mexico High School Football 2023 Preseason Rankings: St. Pius X

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps annual countdown of all 92 teams player 11-man football for the 2023 season. The New Mexico high school football season kicks-off on July 31st. #nmpreps

ST. PIUS X SARTANS FOOTBALL

Head Coach: Curtis Flakes

2022 Record: 2-9 overall, 1-2 district

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