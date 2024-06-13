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New Mexico High School Football 2024 Preseason Rankings: Cuba Rams

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps continues to release our early New Mexico high school football preseason rankings to get you ready for the 2024 season. We will rank all 89 teams scheduled to play in the newly aligned 6A-2A classifications, competing in 11-man football. #nmpreps

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