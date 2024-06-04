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New Mexico High School Football 2024 Preseason Rankings: Hot Springs Tigers

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps continues to release our very early New Mexico high school football preseason rankings to get you ready for the 2024 season. We will rank all 89 teams scheduled to play in the newly aligned 6A-2A classifications, competing in 11-man football. #nmpreps

2023 Season Review​

Record: 3-7 overall, 0-3 district

Playoffs: Missed

Points Scored: 128

Points Given Up: 391

Continue Reading Here (Free Preview)

Players to Watch for Hot Springs

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