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New Mexico High School Football 2024 Preseason Rankings: Hot Springs Tigers
Joshua Grine
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NMPreps
Publisher
NMPreps continues to release our very early New Mexico high school football preseason rankings to get you ready for the 2024 season. We will rank all 89 teams scheduled to play in the newly aligned 6A-2A classifications, competing in 11-man football. #nmpreps
2023 Season Review
Record: 3-7 overall, 0-3 district
Playoffs: Missed
Points Scored: 128
Points Given Up: 391
Continue Reading Here (Free Preview) Players to Watch for Hot Springs Overview
Realistic Expectations
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