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New Mexico High School Football 4A Semifinal Preview: Bloomfield vs Taos

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps preview and predictions feature. The (3) Taos Tigers travel west to take on the (2) Bloomfield Bobcats.

New Mexico high school football. 4A State Playoffs.

#nmpreps

No. 2 Bloomfield vs No. 3 Taos

Saturday, November 19th - 1:00 p.m.

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