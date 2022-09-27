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New Mexico High School Football: 5A Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps Week 7 New Mexico High School Football 5A Rankings.

September 26th-October 2nd.

#nmpreps

5A RANKINGS

1. Artesia

2. Roswell

3. Piedra Vista

4. Goddard

5. Mayfield

6. Valley

7. Deming

8. Santa Teresa

9. Belen

10. Highland

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