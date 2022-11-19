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{{ timeAgo('2022-11-19 06:48:19 -0600') }} football Edit

New Mexico High School Football 6A Preview: Centennial vs La Cueva

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps guide to the semifinals in New Mexico high school football. The 2022 6A semifinals take place on November 19th and 20th. #nmpreps

No. 2 La Cueva at No. 3 Centennial 

Saturday, November 19th

1:00 p.m. in Las Cruces, NM

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