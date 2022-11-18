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{{ timeAgo('2022-11-18 07:22:25 -0600') }} football Edit

New Mexico High School Football 6A Semifinal Preview: Cleveland vs Volcano

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps guide to the semifinals in New Mexico high school football. The 2022 6A semifinals take place on November 19th and 20th. #nmpreps

No. 1 Cleveland Storm vs No. 5 Volcano Vista Hawks

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