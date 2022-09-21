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New Mexico High School Football: Class 4A Playoff Picture

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly view of the New Mexico high school football playoffs. Today, we look at the class 4A playoff projections. #nmpreps

Silver, Bloomfield, or District IV

Who gets the 1-seed?

Who is IN?

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