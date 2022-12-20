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{{ timeAgo('2022-12-20 07:34:54 -0600') }} football Edit

New Mexico High School Football: DL of the Year Finalists

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps postseason awards for the 2022 New Mexico high school football season. #nmpreps

Finalist

Andre Alvarado - Hobbs

Bodie Schlinger - Robertson

Christian Valenzuela - Organ Mountain

Dalton Trapp - Ruidoso

Gage Donaghe - Artesia

Latrell Treadwell - Volcano Vista

Michael Ash - Bernalillo

Robert Williams - Bloomfield

Sylvestor Lomeli - Roswell

Xavier Provencio - Rio Rancho

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