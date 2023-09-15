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New Mexico High School Football Friday Night Picks and Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps week five picks and predictions for the 2023 New Mexico high school football season. #nmpreps

WEEK FIVE

Grine's Picks

NMPreps Lines

NMPreps Predictions

La Cueva a big favorite over Los Lunas?

Dexter or Eunice in a SE clash.

Cleveland-Artesia or Atrisco Heritage-West Mesa score more points?

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