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{{ timeAgo('2022-10-07 07:56:50 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Friday Night Picks & Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps list of picks and predictions for week eight. New Mexico high school football. #nmpreps

October 7th

Alamogordo (3-3) at Las Cruces (1-4) - Pick & Prediction

Albuquerque (1-5) at Los Lunas (3-4) - Pick & Prediction

Animas (4-2) at Carrizozo (1-5) - Pick & Prediction

Bloomfield (6-0) at Silver (5-1) - Pick & Prediction

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