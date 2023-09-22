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New Mexico High School Football Friday Night Preview

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

Last week creating a buzz at the top of the NMPreps Top-25 Team Rankings. This week we could see teams take their place at the table of the state tournament playoffs. #nmpreps #rivals

Week 6: Friday Night Lights New Mexico H.S. Edition

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