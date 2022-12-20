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{{ timeAgo('2022-12-20 07:39:39 -0600') }} football Edit

New Mexico High School Football: OL of the Year Finalists

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps postseason awards for the 2022 New Mexico high school football season. Today, we announce the 10 finalists for the Offensive Lineman of the Year. #nmpreps

10 Candidates for OL of the Year

Izaiah Gonzalez - Centennial

Isaac Molina - La Cueva

Tylen Gonzales - Carlsbad

Emmanuel Negreiros - Cleveland

Andrew Anguiano - Artesia

Kaden Peace - Piedra Vista

Ezekiel Guzman - Lovington

Brody Whitaker - Albuquerque Academy

Anderson Weese - Raton

Brandon Houston - Jal

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