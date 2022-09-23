News More News
{{ timeAgo('2022-09-23 09:14:56 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Playoff Picture: Class 6A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

Week 6 NMPreps New Mexico high school football playoff projections. #nmpreps

Three and the Rest

Who Gets the 4-seed?

Who is left out? True Bubble Season

First Round Home Game

More


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}