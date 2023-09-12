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New Mexico High School Football Playoff Predictions

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps weekly bracket watch. New Mexico high school football state playoffs. #nmpreps

6A FOOTBALL

Cleveland, Centennial, and La Cueva remain at the top of the class. Who moves into the 4th-seed this week? Continue Here

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