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New Mexico High School Football Position Rankings: Quarterbacks

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps annual New Mexico high school football player rankings. Today, we look at the top quarterbacks for the 2023 season. #nmpreps

Trel Griego 

School: Farmington High School

Location: Farmington, NM

Class: 2024

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