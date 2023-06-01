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New Mexico High School Football Preseason Rankings: Bernalillo Spartans

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school football 2023 preseason rankings. Today, we continue our countdown of all 92 teams playing 11-man football. #nmpreps

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