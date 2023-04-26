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New Mexico High School Football Preseason Rankings: Crownpoint Eagles

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 New Mexico high school football preseason coverage. Today, we continue our countdown of all 77 teams in classes 6A-2A. #nmpreps

CROWNPOINT EAGLES

Head Coach: Roderick Harlan

Last Season: 5-5 overall (1-2 district)

Preseason Rank

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