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New Mexico High School Football Preseason Rankings: Eunice Cardinals

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 92 team countdown to the 2023 New Mexico high school football season. #nmpreps

EUNICE CARDINALS FOOTBALL

Head Coach: Greg Jackson

2022 Record: 7-4 overall

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