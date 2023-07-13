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New Mexico High School Football Preseason Rankings: Portales Rams

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 New Mexico high school football 92 team preseason rankings. #nmpreps

PORTALES RAMS FOOTBALL

(4A): The Portales Rams are primed to take a step forward this year after going 9-3 overall in '22. The Rams return a good core of players, including 2025 quarterback Paxton Culpepper. The quarterback.....continue.

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