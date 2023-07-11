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New Mexico High School Football Preseason Rankings: Robertson Cardinals

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps 2023 preseason rankings. Today, we continue with the Robertson High School (Las Vegas, NM) football program. #nmpreps

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