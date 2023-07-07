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New Mexico High School Football Preseason Rankings: St. Michael's Horsemen

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 New Mexico high school football team rankings. We continue our countdown of all 92 teams playing 6A-2A football. #nmpreps

ST. MICHAEL'S HORSEMEN FOOTBALL

Head Coach: Joey Fernandez

2022 Record: 11-1 overall

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