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New Mexico high school football preseason rankings: Texico and West LV

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps 92 team countdown for the 2023 New Mexico high school football season. Today, we look at Texico and West Las Vegas High School. #nmpreps

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