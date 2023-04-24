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{{ timeAgo('2023-04-24 07:48:06 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Preseason Rankings: Tohatchi Cougars

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps ranked all 77 teams playing 11-man New Mexico high school football. Today, we look at the Tohatchi Cougars entering the 2023 season. #nmpreps

TOHATCHI COUGARS

(3A): Head coach Darrick Henry and the Cougars are coming off a a successful two-year run winning 11-games. After a 2-4 start to the 2022 campaign the Cougars would win 3 of the final four games to finish 5-5 overall and 2-1 in district play. The good news entering the season will be the return of...continue here.

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