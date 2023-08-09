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New Mexico High School Football Preseason Top-25: Atrisco Heritage Jaguars

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

The following is the NMPreps.com 2023 Preseason New Mexico High School football rankings. All 92-teams that play 11-man football are ranked before the 2023 season. #nmpreps

ATRISCO HERITAGE JAGUARS FOOTBALL

Head Coach: Howard Knezevich

2022 Record: 5-6 overall, 0-4 district

For the first time in NMPreps history the Jaguars will start the season ranked in the top-10 (all classifications). Atrisco Heritage returns after a 5-6 season, reaching the state playoffs. Head coach Howard Knezevich's Jaguars roster will feature one...continue reading.

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