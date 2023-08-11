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New Mexico High School Football Preseason Top-25: Hobbs Eagles

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

New Mexico high school football preseason rankings for the 2023 season. NMPreps continues our countdown of all 92-teams playing 11-man football this fall. #nmpreps

Head Coach: Ken Stevns

2022 Record: 9-2 overall

Preview: Repeating last year's 9-2 record and being runner-up in district will be a challenge, but with Head Coach Ken Stevens leading the way, the Eagles have a good shot at being in the thick of things again. The high powered offense....continue here

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