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New Mexico High School Football Preseason Top-25 Rankings: Piedra Visa

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

The following is the NMPreps.com 2023 Preseason New Mexico High School football rankings. All 92-teams that play 11-man football are ranked before the 2023 season.

PIEDRA VISTA PANTHERS FOOTBALL

Head Coach: Jared Howell

2022 Season: 11-2 overall

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