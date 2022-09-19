News More News
{{ timeAgo('2022-09-19 15:32:56 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Rankings: Class 5A - 2A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps week six rankings for New Mexico high school football. The rankings are for the week of September 19th - 26th. #nmpreps

Class 5A

Class 4A

Class 3A

Class 2A

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}