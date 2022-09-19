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{{ timeAgo('2022-09-19 08:30:04 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Rankings: Class 6A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school football team rankings for the week of September 19th-26th, 2022. The NMPreps rankings are a week to week positioning of each team. #nmpreps

WEEK 6
RANK (LW) TEAM RECORD WINS/LOSSES (ALL)

1

Cleveland

4-1 Overall

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2

La Cueva

4-1 Overall

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3

Centennial

3-1 overall

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4

Volcano Vista

4-1 overall

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5

Cibola

4-0 overall

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6

Hobbs

5-0 overall

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7

Rio Rancho

3-2 overall

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8

Carlsbad

2-3 overall

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9

Sandia

2-2 overall

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10

Las Cruces

1-3 overall

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Teams #11-#21

Complete Wins/Losses for each team

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