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New Mexico High School Football Rankings for Week 3

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

New Mexico High School Football Team Rankings.

NMPreps team rankings for the week of August 26th - September 3rd. #nmpreps

ALL (6A - 2A)
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4

#1

CLEVELAND

Beat La Cueva, 27-7

2-0

#2

LA CUEVA

Lost to Cleveland, 27-7

1-1

#3

CENTENNIAL

Lost to El Paso-Franklin TX

0-2

#4

RIO RANCHO

Beat Eldorado, 40-26

1-1

#5

VOLCANO VISTA

Beat West Mesa, 42-6

2-0

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