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New Mexico High School Football Rankings for Week 4

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps staff rankings for the week of September 5th - 9th. This is week four of the New Mexico high school football season. #nmpreps

ALL: 92 TEAMS

#1 Cleveland Storm (2-1 overall)

#2 Centennial Hawks (1-2 overall)

#3 La Cueva Bears (1-2 overall)

#4 Volcano Vista Hawks (3-0 overall)

#5 Rio Rancho Rams (1-2 overall)

#6 Artesia Bulldogs (3-0 overall)

#7 Roswell Coyotes (3-0 overall)

#8 Los Lunas Tigers (3-0 overall)

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