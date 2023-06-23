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New Mexico High School Football Rankings: Miyamura Patriots

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 preseason rankings. The team looks at all 92 teams playing 11-man New Mexico high school football. #nmpreps

MIYAMURA PATRIOTS FOOTBALL

Head Coach: David Foley

2022 Record: 5-6 overall, 2-1 district

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