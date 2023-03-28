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New Mexico High School Football Rankings Preseason #1-#77: Cuba Rams

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 New Mexico high school football preseason rankings. Today, we take a look at class 3A Cuba Rams. #nmpreps

CUBA RAMS

(3A): After a promising start to the season winning 2 of the first 3 the Rams finished on a 7 game losing streak. Now they look to improve after a 2-8 overall season and much of that could be on the shoulders of .... continue here.

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