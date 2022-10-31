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New Mexico High School Football Rankings: Week 12

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly team rankings for New Mexico high school football. #nmpreps

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