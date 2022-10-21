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{{ timeAgo('2022-10-21 06:59:20 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Schedule: Ranking All 32 Games for Friday

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps ranking of, what to watch on Friday night! The must-see game is down in Roswell with the Artesia Bulldogs looking to take a lead for the SE District Championship against Goddard. Volcano Vista and Rio Rancho play a pivotal 6A playoff game in Rio Rancho.

Week 10 - October 21st

Ranking Every Game for Friday Night

2022 Post Season Award Nominations

Top Quarterbacks, RB, WR, TE, etc

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